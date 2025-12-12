Tutta Scena Giorgio Panariello è l’altro professore su RaiPlay

Giorgio Panariello torna protagonista su RaiPlay con la serie tv esclusiva

Tra Giorgio Panariello e RaiPlay c’è del feeling. Dopo il cortometraggio Nel Posto Giusto, che ha condiviso con Vanessa Incontrada, l’attore toscano è protagonista di un altro contenuto esclusivo della piattaforma streaming, una serie tv intitolata Tutta Scena che sarà disponibile dal prossimo 19 dicembre. Otto episodi da venticinque minuti ciascuno, prodotti da Rai Fiction e One More Pictures per la regia di Nicola Conversa, che racconteranno la storia di un gruppo di ragazzi decisi a sfondare nel mondo dello spettacolo, sotto la guida di un regista carismatico che li aiuterà a trovare la propria strada. Davidemaggio.it

Panariello, attore in declino insegno ai giovani in serie tv "Tutta Scena" - E come tanti ragazzi che hanno talento ma non hanno magari possibilità di esprimerlo, vengo da una situazione, è noto, familiare difficile, ma se ci credi sei tena ... ansa.it

Tutta scena, la nuova serie con Giorgio Panariello ed Euridice Axen su RaiPlay - Giorgio Panariello torna a recitare in una serie tv Rai, Tutta scena, nei panni del professore di una accademia di recitazione. 2anews.it

Paky ha lanciato un chiaro segnale a tutta la scena - facebook.com facebook