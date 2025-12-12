Tutela dell' acqua | Acea insieme allo Stato Maggiore dell' Esercito per ridurre i consumi e formare nuove professionalità

Acea ha avviato una collaborazione con lo Stato Maggiore dell’Esercito per promuovere l’uso razionale delle risorse idriche ed energetiche. L’obiettivo è ridurre i consumi, favorire l’economia circolare e tutelare l’ambiente, oltre a formare il personale dell’Esercito Italiano sulle tematiche del water management, integrando competenze e sostenibilità.

Una collaborazione sui temi dell’uso razionale delle risorse idriche ed energetiche per favorire l’economia circolare, contribuire alla riduzione dei consumi e alla tutela dell’ambiente ma anche per formare il personale dell’Esercito Italiano sulla tematica del water management. A firmare oggi un protocollo d’intesa tra Stato Maggiore dell’Esercito e ACEA, il primo operatore idrico in Italia, sono stati il Gen.C.A. Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, e Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ACEA. Tra gli obiettivi la formazione specifica del personale e la realizzazione di interventi di efficientamento idrico, energetico e di integrazione delle fonti rinnovabili. Ilgiornale.it

