Turci su Rabiot | Più esperto e l’esperienza in mezzo al campo fa tanto
Tommaso Turci analizza il ruolo di Adrien Rabiot nel Milan, evidenziando la sua crescente importanza e l'apporto dell'esperienza in mezzo al campo. Il giornalista di Dazn commenta le qualità del centrocampista francese, sempre più protagonista nella squadra rossonera.
Tommaso Turci, giornalista per Dazn, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera su Adrien Rabiot, sempre più protagonista in questo Milan. Pianetamilan.itLe parole di Tommaso Turci sul calciomercato del Milan e su Pulisic e Rabiot - facebook.com facebook