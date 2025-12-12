Turchia 1972 | la storica scalata di cinque alpinisti pordenonesi ritrovata in una lattina

Durante la Giornata internazionale della montagna, è stata scoperta una vicenda straordinaria: la scalata di cinque alpinisti pordenonesi nel 1972, ritrovata all’interno di una lattina in Turchia. Una storia che richiama le imprese epiche dei grandi esploratori, testimonianza di coraggio e avventura.

Nel corso della Giornata internazionale della montagna è emersa una storia che ha dell'incredibile. Un'avventura simile a quelle che si possono trovare nei classici della letteratura o nei racconti epici dei più grandi scalatori di montagne. Per forza di cose bisogna in questo caso partire dalla. Pordenonetoday.it

turchia 1972 storica scalataMontagna, l'incredibile storia della scalata italiana in Turchia del 1972 e del messaggio ritrovato nella lattina. Il superstite: «Avevamo finito i viveri» - Un team di alpinisti di Istanbul ha ritrovato in una scatoletta di tonno a 3400 metri il messaggio lasciato 53 anni fa da cinque amici di Pordenone e si è rivolto al Cai che ha ricostruito la missione ... corriere.it

