Tuoro sul Trasimeno proseguono le ricerche di Mattia Barbetti

Continuano le ricerche di Mattia Barbetti, il giovane scomparso da Tuoro sul Trasimeno ieri. L'allarme è stato diffuso dal Comune, con un appello della sindaca Maria Elena Minciaroni a chiunque possa fornire informazioni utili. Le forze dell'ordine sono impegnate nel tentativo di rintracciare il ragazzo e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Proseguono le ricerche di Mattia Barbetti, il giovane di Tuoro che si è allontanato da casa ieri. L'allarme era stato lanciato dal Comune, con la sindaca Maria Elena Minciaroni, che aveva rivolto via social un appello a chiunque avesse potuto aver informazioni o dare segnalazioni sul giovane.

