Tunué – le uscite di gennaio e febbraio 2026

Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per gennaio e febbraio 2026. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere. CIAO MAMMA VADO DAI FANTASMI . dal 30 gennaio Il nuovo divertentissimo volume della serie con protagonista Enrichetto Cosimo pronto per un'altra strampalata avventura. Un graphic novel per ragazzi e ragazze originale e pieno di umorismo. EMMA E L'UNICORNO IN CAMPEGGIO CON GLI UNICORNI. dal 30 gennaio Un frenetico gioco nel mondo di una bambina tra fantasia e avventura. Il nuovo volume della serie di successo assoluto in USA con più di 2 milioni di copie vendute.