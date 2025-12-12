tuffi simone conte e stefano belotti in evidenza nel day 1 del trofeo di natale a trieste

Il Trofeo di Natale di Trieste segna l'inizio della stagione 2025-2026 dei tuffi, con protagonisti Simone Conte e Stefano Belotti in evidenza nel primo giorno di competizione. L'evento, in programma fino a domenica 14 dicembre, rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati e gli atleti del settore.

La stagione 2025-2026 dei tuffi si apre col tradizionale Trofeo di Natale in programma a Trieste da oggi fino a domenica 14 dicembre. Nel Centro Federale “ Bruno Bianchi “, in rappresentanza di 22 società, 105 atleti (53 femmine e 52 maschi) divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior. Nel day-1 sono arrivati, a livello assoluto, le vittorie dalla piattaforma di Simone Conte e di Irene Pesce. Il talentuoso classe 2007 si è imposto dai dieci metri col punteggio di 417.15, l’unico a infranere la barriera dei 400 punti. Alle sue spalle troviamo Julian Verzotto con 368.55 e Andrea Barnabà, eccellente atleta dalle grandi altezze, con 330. Oasport.it

