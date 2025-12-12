TS – la doppia faccia del Napoli di Conte

L'articolo analizza la complessa stagione del Napoli sotto la guida di Antonio Conte nel 2025, evidenziando le contraddizioni e le sfide affrontate dalla squadra. Attraverso i commenti sui social e le recenti vicende, si esplora il dualismo tra le aspettative e le realtà vissute dal club durante questo periodo.

2025-12-12 12:38:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: NAPOLI – Conte double face. Arrembante in campionato, con le batterie scariche in Europa. Il Napoli che comanda la classifica della Serie A con 31 punti – insieme al Milan – ha un gemello diverso in Champions League. Due vittorie, un pareggio, tre sconfitte e ben 11 gol subiti nelle 6 gare della League Phase. La media punti del tecnico salentino (1,1) è tra le più basse di tutto il suo storico europeo. Le tante assenze sono, senz’altro, una motivazione più che valida della sconfitta contro il Benfica, ma gli azzurri hanno il secondo peggior rendimento in Champions League dell’era De Laurentiis: 7 punti in 6 partite, peggio aveva fatto solo Sarri nella stagione 201718 con 6 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – la doppia faccia del Napoli di Conte

