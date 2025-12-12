Trump punta all’immunità | richiesta di modifica dello Statuto di Roma per impedire alla Corte penale internazionale di perseguirlo

A Washington il diritto internazionale non è nemmeno “fino a un certo punto” (citazione del ministro Tajani). Dalle parti della studio ovale l’unico diritto è quello all’impunità: così gli Stati Uniti chiedono di modificare lo Statuto di Roma per garantire che Donald Trump e i suoi vertici non possano essere perseguiti dalla Corte penale internazionale (Cpi), né ora né quando il mandato terminerà nel 2029. È quanto emerge dallo scoop di Reuters, che ricostruisce negoziati riservati e la minaccia di nuove sanzioni contro giudici e funzionari dell’Aja se la Corte non accetterà di blindarsi da eventuali indagini future. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump punta all’immunità: richiesta di modifica dello Statuto di Roma per impedire alla Corte penale internazionale di perseguirlo

Donald #Trump annuncia le bandiere a mezz’asta per Papa #Francesco, con accanto il coniglio pasqual

