Trump Gold Card | gli Usa solo per i milionari

La Trump Gold Card rappresenta un privilegio esclusivo, riservato ai milionari negli Stati Uniti. Con uno sfondo di montagne innevate e un cielo al tramonto, l'immagine richiama l'idea di un lusso elitario, mentre un'aquila in volo simboleggia l'orgoglio e il potere del paese. Un simbolo di esclusività destinato a pochi, in un contesto di opulenza e prestigio.

Delle montagne innevate sullo sfondo del cielo al tramonto. Un’aquila che passa in lontananza, in loop. E se si scende con il cursore del mouse verso il basso, dalle montagne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump Gold Card: gli Usa solo per i milionari

US Launches ‘Trump Gold Card’: $1 Million Visa For ‘Best People’, Says Lutnick | US News | N18G

Video US Launches ‘Trump Gold Card’: $1 Million Visa For ‘Best People’, Says Lutnick | US News | N18G Video US Launches ‘Trump Gold Card’: $1 Million Visa For ‘Best People’, Says Lutnick | US News | N18G

Cerca Video Caricamento del Video...

L’amministrazione Trump ha inaugurato la cosiddetta “Trump Gold Card”, un visto speciale con il quale i cittadini stranieri potranno diventare residenti permanenti legali negli Stati Uniti con un percorso accelerato pagando un milione di dollari. Per ottenere la - facebook.com Vai su Facebook

Al via la Trump Gold Card, il visto Usa per la cittadinanza accelerata per gli immigrati ricchi Vai su X

Trump Gold e Platinum Card, al via le candidature: come funziona e quanto costa la residenza Usa - Lanciato il sito che descrive il contributo milionario richiesto come “prova del beneficio sostanziale che l’individuo apporterà agli Stati Uniti”. Lo riporta italiaoggi.it

Cos’è la “Gold Card” di Trump: il visto per chi paga 1 milione di dollari - Il presidente Usa Donald Trump ha ufficialmente lanciato la "Gold Card", che ridisegna il sistema dell'immigrazione degli Stati Uniti. Secondo tg24.sky.it