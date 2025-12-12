Trump Gold Card | gli Usa solo per i milionari

La Trump Gold Card rappresenta un privilegio esclusivo, riservato ai milionari negli Stati Uniti. Con uno sfondo di montagne innevate e un cielo al tramonto, l'immagine richiama l'idea di un lusso elitario, mentre un'aquila in volo simboleggia l'orgoglio e il potere del paese. Un simbolo di esclusività destinato a pochi, in un contesto di opulenza e prestigio.

Delle montagne innevate sullo sfondo del cielo al tramonto. Un’aquila che passa in lontananza, in loop. E se si scende con il cursore del mouse verso il basso, dalle montagne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

