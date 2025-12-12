Trump | Gli europei vogliono che io li guidi – Il video

Nel suo ultimo discorso, Donald Trump afferma che gli europei desiderano la sua leadership e che prestano attenzione alle sue parole come mai prima d'ora. L'ex presidente degli Stati Uniti sottolinea un cambiamento nelle dinamiche di ascolto tra gli europei e lui, evidenziando un ruolo centrale che potrebbe influenzare gli equilibri internazionali.

(Agenzia Vista) Usa, 12 dicembre 2025 Gli europei vogliono che io li guidi. Mi ascoltano e ci ascoltano come mai prima d'ora. Le nazioni europee vorrebbero il vostro Presidente come leader anche per oro", lo ha detto Trump durante un discorso alla casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

