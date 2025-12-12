Trump e le nuove foto con Epstein Gli scatti in mano ai democratici tra collane hawaiane e condom personalizzati

La pubblicazione di nuove foto di Trump insieme a Jeffrey Epstein ha riacceso il dibattito pubblico, rivelando immagini mai viste prima. I Democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno reso note alcune immagini provenienti dall’archivio di Epstein, che mostrano figure di spicco e personaggi noti, tra cui il ex presidente, in contesti e situazioni che alimentano sospetti e polemiche.

I membri Democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno pubblicato una serie di foto provenienti dall'archivio di Jeffrey Epstein, che mostrano diversi personaggi noti e potenti che ruotavano attorno all'ex finanziere pedofilo. Tra questi, il presidente Donald Trump, l'ex presidente Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. Le foto con la ciotola di condom: "Preservativo Trump 4,50 dollari". Sono 19 immagini ottenute dagli eredi di Epstein e ora in possesso della commissione di Vigilanza della Camera. Una delle foto mostra quella che sembra essere una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con la scritta " Preservativo Trump 4,50 dollari " e ogni preservativo riporta l'immagine del volto del presidente Trump con la scritta " Sono ENORME! ".

New Photos of Donald Trump and Jeffrey Epstein Unearthed

