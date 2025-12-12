Trump aumenta il pressing su Zelensky | Il mio piano di pace piace a tutti tranne che a te
Donald Trump intensifica la pressione su Zelensky, affermando che il suo piano di pace è apprezzato da tutti tranne che dal presidente ucraino. Mentre si ipotizza la sua partecipazione a una riunione internazionale con funzionari di Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito, la situazione si fa sempre più complessa nel contesto delle tensioni geopolitiche.
Donald Trump potrebbe partecipare alla riunione dei funzionari ucraini, francesi, tedeschi e inglesi, finalizzata a discutere nuovamente il piano di pace per Kiev. Come ribadito più volte e da più parti, il cessate il fuoco non è mai stato così vicino. Eppure, sembra che gli ostacoli da superare siano ancora numerosi. Il timore principale del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ucraina, Trump in pressing per accordo. Zelensky: "Sul Donbass servirà un referendum" – Il presidente americano Donald Trump in pressing per la conclusione di un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina alle condizioni previste dal suo piano di
Trump in pressing su Kiev: "Zelensky ha pochi giorni per accettare piano pace" - Il presidente USA Donald Trump starebbe aumentando la pressione affinché l'Ucraina accetti il piano di pace con la Russia.
