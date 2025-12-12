Trump aumenta il pressing su Zelensky | Il mio piano di pace piace a tutti tranne che a te

Ildifforme.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump intensifica la pressione su Zelensky, affermando che il suo piano di pace è apprezzato da tutti tranne che dal presidente ucraino. Mentre si ipotizza la sua partecipazione a una riunione internazionale con funzionari di Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito, la situazione si fa sempre più complessa nel contesto delle tensioni geopolitiche.

Donald Trump potrebbe partecipare alla riunione dei funzionari ucraini, francesi, tedeschi e inglesi, finalizzata a discutere nuovamente il piano di pace per Kiev. Come ribadito più volte e da più parti, il cessate il fuoco non è mai stato così vicino. Eppure, sembra che gli ostacoli da superare siano ancora numerosi. Il timore principale del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump aumenta il pressing su zelensky il mio piano di pace piace a tutti tranne che a te

© Ildifforme.it - Trump aumenta il pressing su Zelensky: “Il mio piano di pace piace a tutti tranne che a te”

trump aumenta pressing zelenskyUcraina, Trump in pressing per accordo. Zelensky: “Sul Donbass servirà un referendum” – La diretta - Il presidente americano Donald Trump in pressing per la conclusione di un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina alle condizioni previste dal suo piano di ... Si legge su msn.com

trump aumenta pressing zelenskyTrump in pressing su Kiev: “Zelensky ha pochi giorni per accettare piano pace” - Il presidente USA Donald Trump starebbe aumentando la pressione affinché l'Ucraina accetti il piano di pace con la Russia. Riporta newsmondo.it

Report: Trump got into 'shouting match' with Zelensky, echoed Putin talking points

Video Report: Trump got into 'shouting match' with Zelensky, echoed Putin talking points