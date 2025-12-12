Trullo Il cibo è un diritto | sull' ex scuola Baccelli arriva il murale di Gojo

12 dic 2025

Sull'ex scuola Baccelli di Orciano Pisano è stato realizzato un nuovo murale di Gojo, accompagnato dalla scritta

Sulla parete esterna dell’ex scuola Baccelli, in via Orciano Pisano, campeggia una scritta con un nuovo murale. Lo ha realizzato lo street artist Gojo ed è intitolato “Il cibo è un diritto”. L’opera arriva al termine di un progetto che ha portato, gli abitanti del Trullo, ad interessarsi del tema. Romatoday.it

