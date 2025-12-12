Trullo Il cibo è un diritto | sull' ex scuola Baccelli arriva il murale di Gojo

Sull'ex scuola Baccelli di Orciano Pisano è stato realizzato un nuovo murale di Gojo, accompagnato dalla scritta

Sulla parete esterna dell’ex scuola Baccelli, in via Orciano Pisano, campeggia una scritta con un nuovo murale. Lo ha realizzato lo street artist Gojo ed è intitolato “Il cibo è un diritto”. L’opera arriva al termine di un progetto che ha portato, gli abitanti del Trullo, ad interessarsi del tema. Romatoday.it

La rete territoriale di Monte Cucco e Trullo, Municipio Roma XI, ha organizzato un farmer market e una giornata di confronto sul diritto al cibo e sul nascente progetto di orti urbani, in occasione dei 20 anni del Gruppo di Acquisto Popolare attivo nella struttura. - facebook.com facebook