Truffatori all’Opera Due maxi bonifici per il super restauro Il tranello via e-mail

Due maxi bonifici e un'email ingannevole: un sofisticato tentativo di truffa mette a rischio il progetto di restauro del Collegio Eugeniano a Firenze. L'intervento, destinato a ospitare gli uffici dell'Opera di Santa Maria del Fiore, si trova ora al centro di una intricata vicenda che evidenzia i pericoli delle frodi online nel settore dei lavori pubblici e dei restauri storici.

di Stefano Brogioni FIRENZE Un restauro importante, che avrebbe portato al recupero del Collegio Eugeniano di via dello Studio dove l’ Opera di Santa Maria del Fiore collocherà, a lavori finiti, il suo quartier generale amministrativo. Un lavoro da un milione e settecentomila euro ma i pagamenti previsti della fabbriceria che gestisce gli introiti e mantiene la bellezza del Duomo, del Battistero di San Giovanni e del campanile di Giotto, alla “Impresa Cev“ non sono mai arrivati. Nelle conversazioni via mail fra l’Opera e l’Impresa Cev si era messo in mezzo qualcuno. "Man in the middle" viene chiamata la truffa informatica che prevede l’intrusione, in un rapporto consolidato, di un soggetto che non è il vero interlocutore. 🔗 Leggi su Lanazione.it