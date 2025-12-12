Truffa sentimentale a una donna | invia 17mila euro a uno sconosciuto

Una donna di Macerata è caduta vittima di una truffa sentimentale, inviando circa 17mila euro a uno sconosciuto con cui aveva iniziato a scambiare messaggi durante un periodo di crisi con il marito. L'episodio evidenzia i rischi delle relazioni online e le insidie delle truffe sentimentali, che sempre più spesso colpiscono persone vulnerabili.

Macerata, 12 dicembre 2025 – In un momento di crisi con il marito, una donna aveva cominciato a chattare con un uomo. Si era innamorata e lui, spacciandosi per un ingegnere irlandese, l’aveva convinta fare alcuni bonifici bancari in suo favore, per un totale di 17mila euro: soldi che sarebbero serviti a lui per chiudere con la ditta per cui lavorava e venire in Italia, per stare con lei e coronare il loro sogno. Ma non era vero niente, tranne i soldi che la malcapitata ha sborsato. Per questa vicenda è finito sotto processo, con l’accusa di truffa, un 45enne nigeriano che vive all’Hotel House. sarebbe lui l’intestatario, infatti, di un Iban postale sul quale la vittima aveva effettuato uno dei bonifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa sentimentale a una donna: invia 17mila euro a uno sconosciuto

