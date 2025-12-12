Truffa da 30 milioni alla Onlus che tutela i tesori di Firenze | Vi pago e scappo

Una truffa da 30 milioni di euro ha colpito una Onlus incaricata di tutelare i tesori di Firenze. I criminali hanno utilizzato la tecnica del «man in the middle», impersonando un creditore e inducendo la vittima a inviare ingenti somme su un conto dedicato, sottraendo così ingenti risorse destinate alla tutela del patrimonio culturale.

Usavano la strategia del «man in the middle», il finto creditore dell'impresa che utilizza tutte le credenziali di quello vero per poi farsi inviare i soldi su un Iban ad hoc. E così hanno truffato anche l'Opera di Santa Maria del Fiore la Onlus che da 700 anni tutela i monumenti simbolici del cristianesimo fiorentino: per il restauro del Complesso Eugeniano di Firenze, nel 2024 l'Opera aveva infatti effettuato bonifici per 1,8 milioni di euro che però non sono mai arrivati all'impresa creditrice. A intercettarli alcuni membri di un'organizzazione criminale che si sarebbero finti i legittimi destinatari delle somme, fornendo alla Onlus le coordinate bancarie di un conto corrente intestato invece alla banda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Truffa da 30 milioni alla Onlus che tutela i tesori di Firenze: "Vi pago e scappo"

Firenze, maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti

