Trovato vivo il cane dell' escursionista disperso sul Gran Sasso

Sul Gran Sasso d'Italia è stato ritrovato vivo il cane dell'escursionista disperso da più di venti giorni. Il cane, trovato nei pressi degli impianti di sci di Campo Imperatore, era in condizioni critiche ma ancora vivo, e appartiene a Karol Brozek, un escursionista polacco di 44 anni. La scoperta rappresenta un importante passo nelle operazioni di ricerca.

AGI - È stato trovato nel primo pomeriggio nei pressi degli impianti di sci di Campo Imperatore, sul Gran Sasso d'Italia, un cane in pessime condizioni in quanto denutrito, ma ancora vivo, che appartiene a Karol Brozek, l'escursionista 44enne polacco disperso da oltre venti giorni. L'animale, affamato e magrissimo, pesa solo 3 o 4 chili, è stato trovato nella zona tra Fontari e Scintarella da un appuntato dei Carabinieri Forestali, in quel momento libero dal servizio, in forza al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede ad Assergi. Proseguono le ricerche dell'escursionista disperso .

