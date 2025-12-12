Trovato morto nel letto a 40 anni addio a Nicola volontario della Misericordia

La comunità di Capannori piange la scomparsa di Nicola Carrara, 40 anni, trovato morto nel suo letto. Ex volontario della Misericordia, la sua morte ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e cittadini, lasciando un vuoto inaspettato e profondo.

Capannori (Lucca), 12 dicembre 2025 – Lo hanno trovato morto in casa. Cordoglio per la scomparsa di Nicola Carrara, 40 anni, ex volontario della Misericordia di Capannori. Abitava a Lucca, nel quartiere di San Vito, con la famiglia e le cause del decesso rappresentano ancora un mistero. Forse un malore, ma domani venga eseguita l’autopsia disposta dalla Procura per saperne di più. Lavorava come saldatore in un’azienda lucchese. I legami con l’ Arciconfraternita capannorese sono stati diversi nel corso degli anni. Da giovanissimo, aveva svolto il servizio civile e qualche tempo dopo si era impegnato in servizi socialmente utili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto nel letto a 40 anni, addio a Nicola, volontario della Misericordia

