Denise Ivonne Jarvis Gongora, conosciuta come Mary Magdalene, è stata trovata morta a 33 anni dopo un tragico incidente in un hotel thailandese. La modella, nota sui social per la sua passione per la chirurgia estetica, è precipitata dal nono piano durante un soggiorno di una sola notte. La sua morte ha suscitato grande attenzione sui social e tra i suoi follower.

Denise Ivonne Jarvis Gongora, nota sui social come Mary Magdalene, è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un hotel thailandese dove era arrivata per soggiornare una sola notte. La notizia la dà il Sun. La 33enne viene spesso definita “dipendente dalla chirurgia estetica” perché, come lei stessa ha dichiarato più volte, nella sua vita era arrivata a spendere oltre 380 mila sterline in interventi estetici. Gongora è caduta dal Patong Towerl. Lo scrive il Phuket News. La polizia di Phuket ha dichiarato che il corpo della modella messicano-canadese è stato trovato dal personale dell’hotel nel parcheggio, poco dopo le 13:30 ora locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovata morta a 33 anni Mary Magdalene, modella “dipendente dalla chirurgia estetica”. Nel suo ultimo post social citava un noto film: “Nel caso non vi rivedessi, buonasera”

SARA TROVATA MORTA A SOLI 33 ANNI NEL SUO LETTO: STRONCATA DA UN MALORE

