Nella dodicesima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 13 dicembre 2025 su Rai 1, un tris di ballerini ospiti animerà la serata, portando energia e talento sul palco. Uno spettacolo imperdibile che promette emozioni e sorprese per i telespettatori appassionati di danza e intrattenimento.

Terzetto di ospiti per la dodicesima puntata di Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai 1 sabato 13 dicembre 2025. Nel corso del penultimo appuntamento con il talent show, Milly Carlucci accoglierà all’Auditorium del Foro Italico di Roma, in qualità di ballerini per una notte, Luca Cordero di Montezemolo, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Coreografia a parte, la presenza di Cordero di Montezemolo sarà utile per lanciare la 36ª edizione della maratona tv della Fondazione Telethon, di cui è Presidente, dedicata alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’evento partirà proprio da Ballando con le Stelle e troverà conclusione, nella giornata di domenica 21 dicembre 2025, nello speciale in prime time de L’Eredità condotto da Marco Liorni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tris di ballerini per una notte a Ballando con le Stelle

