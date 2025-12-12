tribunale avellino tar conferma nomina spena a presidente

Il Tribunale di Avellino ha ricevuto una conferma ufficiale sulla nomina di Francesca Spena come presidente. La decisione del Tar di Avellino ribadisce l'incarico affidato, garantendo continuità alla guida della struttura giudiziaria locale. La conferma rappresenta un passo importante per il funzionamento del tribunale e per il sistema giudiziario della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Resta confermata la nomina di Francesca Spena quale presidente del Tribunale di Avellino. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla presidente della sezione civile del Tribunale di Nola, Vincenza Barbalucca. Il Csm, dopo aver analizzato i profili professionali dei candidati, ha ritenuto che la dottoressa Spena fosse il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’incarico; la dottoressa Barbalucca ha contestato il conferimento dell’incarico con censure di difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonché per violazione del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria. Anteprima24.it

Ricorso contro la bocciatura, il Tar conferma: chi consegue il diploma con ammissione con riserva non può più essere retrocesso alla classe precedente. Cosa hanno detto i giudici

Ricorso contro la bocciatura, il Tar conferma: chi consegue il diploma con ammissione con riserva non può più essere retrocesso alla classe precedente. Cosa hanno detto i giudici - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pubblicato la sentenza numero 20426/2025, depositata il 17 novembre scorso che ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da uno studente c ... orizzontescuola.it

Il Gup del Tribunale di Avellino ha disposto il processo anche per il Rup Arturo Ranucci e i titolari della società East Side srl Moira e Sabatino Riccardi. Sono accusati a vario titolo di concorso in falso materiale e falso ideologico, commesso da pubblico ufficial - facebook.com facebook