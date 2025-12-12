Treviglio la Cameroni attiva la curvatura linguistica | è la prima scuola pubblica in Bergamasca

12 dic 2025

A Treviglio, la scuola secondaria di primo grado Cameroni si distingue per l'innovazione: sarà la prima scuola pubblica della città e della provincia di Bergamo a offrire una sezione con curvatura linguistica, aprendo nuove opportunità di apprendimento e sviluppo per gli studenti.

Treviglio. La scuola secondaria di primo grado Cameroni sarà la prima scuola pubblica della città e della provincia di Bergamo ad attivare una sezione con curvatura linguistica. L’indirizzo prevede il raddoppio delle ore curriculari di inglese, che passeranno da tre a sei a settimana, e l’avvio di tre corsi extracurriculari – uno per ogni anno, dalla prima alla terza – realizzati in collaborazione con Anderson House, ente formatore riconosciuto da Cambridge. La novità è stata presentata in un incontro molto partecipato con le famiglie, aperto dalla dirigente scolastica Annamaria Rollo. “Siamo orgogliosi di presentare una nuova proposta dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo – ha spiegato -. Bergamonews.it

