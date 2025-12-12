A Treviglio, la scuola secondaria di primo grado Cameroni si distingue per l'innovazione: sarà la prima scuola pubblica della città e della provincia di Bergamo a offrire una sezione con curvatura linguistica, aprendo nuove opportunità di apprendimento e sviluppo per gli studenti.

Treviglio. La scuola secondaria di primo grado Cameroni sarà la prima scuola pubblica della città e della provincia di Bergamo ad attivare una sezione con curvatura linguistica. L’indirizzo prevede il raddoppio delle ore curriculari di inglese, che passeranno da tre a sei a settimana, e l’avvio di tre corsi extracurriculari – uno per ogni anno, dalla prima alla terza – realizzati in collaborazione con Anderson House, ente formatore riconosciuto da Cambridge. La novità è stata presentata in un incontro molto partecipato con le famiglie, aperto dalla dirigente scolastica Annamaria Rollo. “Siamo orgogliosi di presentare una nuova proposta dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo – ha spiegato -. Bergamonews.it

Treviglio, la Cameroni attiva la curvatura linguistica: è la prima scuola pubblica in Bergamasca - La scuola secondaria di primo grado Cameroni sarà la prima scuola pubblica della città e della provincia di Bergamo ad attivare una sezione con curvatura linguistica. bergamonews.it

Il Comune di Treviglio ha condiviso aggiornamenti recenti sulla curvatura linguistica della Scuola Secondaria Cameroni, con novità per l'anno scolastico 2026/2027. È previsto un incontro di presentazione oggi, giovedì 11 dicembre.? Dettagli Aggiornamenti ?? - facebook.com facebook