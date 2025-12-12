Trentola Ducenta 40enne arrestato | a casa quasi 14 grammi di cocaina e crack

Un uomo di 40 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Trentola Ducenta dai Carabinieri, trovandolo in possesso di quasi 14 grammi di cocaina e crack a casa. L'intervento si è svolto nella serata di giovedì 11 dicembre nell'ambito di un'operazione antidroga.

Un 40enne originario dell'area aversana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, giovedì 11 dicembre, dai Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

