Trent' anni di fotografie scattate Qui intorno da un maestro

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio visivo attraverso trent'anni di fotografia, catturati dal maestro in oltre centoquaranta scatti realizzati nella regione. L'esposizione al castello di Udine offre un'affascinante panoramica delle trasformazioni e delle bellezze locali, testimoniando il talento e la sensibilità di un artista che ha dedicato la sua vita a raccontare il territorio con immagini uniche e significative.

Centoquaranta scatti – a riassumere il lavoro di trent'anni in regione – esposti al castello di Udine. La grande fotografia di Guido Guidi torna in mostra con Qui intorno – progetti fotografici per il Friuli Venezia Giulia. I pezzi, datati tra il 1985 e il 2014, saranno visitabili dal domani al 6. Udinetoday.it

trent anni fotografie scattateLe foto segrete di Ettore Sottsass: trent’anni di vita, ora in mostra - Decenni prima di Instagram, Sottsass viveva con la Leica in mano: le foto intime scattate con Barbara Radice ricompaiono oggi in una mostra che racconta trent’anni della loro vita. domusweb.it

trent anni fotografie scattateDa Empoli a Cortina d’Ampezzo: gli scatti del fotografo Giovanni Giannoni in mostra alla 'Fashion Snow' - La moda diventa protagonista in alta quota, conquistando Cortina d’Ampezzo con un’exhibition ... gonews.it

Immagine generica

Rare immagini di Santa Teresa scattate subito dopo la sua morte #santateresa #santateresadejesus

Video Rare immagini di Santa Teresa scattate subito dopo la sua morte #santateresa #santateresadejesus