Trent' anni di fotografie scattate Qui intorno da un maestro

Un viaggio visivo attraverso trent'anni di fotografia, catturati dal maestro in oltre centoquaranta scatti realizzati nella regione. L'esposizione al castello di Udine offre un'affascinante panoramica delle trasformazioni e delle bellezze locali, testimoniando il talento e la sensibilità di un artista che ha dedicato la sua vita a raccontare il territorio con immagini uniche e significative.

Centoquaranta scatti – a riassumere il lavoro di trent'anni in regione – esposti al castello di Udine. La grande fotografia di Guido Guidi torna in mostra con Qui intorno – progetti fotografici per il Friuli Venezia Giulia. I pezzi, datati tra il 1985 e il 2014, saranno visitabili dal domani al 6.

