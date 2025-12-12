Trenta milioni di euro per rifare la ' Rivolese' che collega Cerignola a Manfredonia | pubblicata la gara

È stata pubblicata la gara d'appalto per i lavori di rifacimento e ampliamento della strada provinciale 77, nota come 'Rivolese', che collega Cerignola a Manfredonia. Con un investimento di trenta milioni di euro, l'intervento mira a migliorare la sicurezza e la viabilità di un tratto spesso teatro di incidenti gravi.

Ieri mattina, giovedì 11 dicembre, è stata pubblicata la procedura aperta per i lavori di rifacimento e di ampliamento della strada provinciale 77 che collega Manfredonia e Cerignola, teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali.L’intervento, previsto all’interno del Contratto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

