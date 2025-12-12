treju si infiamma sulla giustizia Bignami inchioda Parodi Anm | Toghe e sinistra vogliono solo affossare il governo

L'episodio di Treju che si infiamma sulla giustizia ha acceso un acceso dibattito pubblico. Bignami critica Parodi (Anm), accusandola di voler affossare il governo, mentre Parodi sottolinea l'importanza di un dialogo tra l'Associazione e i cittadini, evidenziando le tensioni tra le istituzioni giudiziarie e la politica.

"Grazie dell'invito, sono contento di essere qui perché credo che l'Anm debba avere un dialogo con tutti i cittadini". Esordio di classe, quello del presidente di Anm Cesare Parodi al dibattito ad 'Atreju' su 'Una riforma a lungo attesa: i nuovi Csm e l'Alta Corte disciplinare', moderato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario. Poi però i toni si sono inevitabilmente acc esi. "Questo è il principale partito italiano, è un preciso dovere confrontarsi". La giustizia, però, non aiuta il dialogo, se dall'altra parte c'è una corporazione come quella dei giudici.