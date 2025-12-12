Trebaseleghe scontro sul tema furti | L' amministrazione non ha idee proposte o soluzioni

A Trebaseleghe il dibattito sui furti nelle abitazioni si intensifica, con cittadini e politica in subbuglio. Mentre le segnalazioni sui social aumentano, la lista civica Trebaseleghe Che Vogliamo critica l’amministrazione locale per la mancanza di proposte e strategie efficaci per garantire maggiore sicurezza.

L’allarme per i furti nelle abitazioni torna a muovere il dibattito politico a Trebaseleghe. Dai social arrivano segnalazioni e richieste di tutela, mentre la lista civica Trebaseleghe Che Vogliamo accusa l’amministrazione di mancanza di strategia: «Riteniamo che l’amministrazione comunale che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

