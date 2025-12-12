Tre sindaci all’Anas | Sos Statale

Tre sindaci hanno scritto ad Anas evidenziando criticità e rallentamenti nei lavori sulla Statale 629. La lettera evidenzia problematiche legate alla sicurezza e all’avanzamento dei lavori, sollevando preoccupazioni per la viabilità e la tutela dei cittadini. La situazione richiede interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza e miglioramenti alla strada.

Rallentamenti nei lavori e criticità legate alla sicurezza. Sono i problemi relativi alla Statale 629 che tre Comuni hanno segnalato ad Anas con una lettera. "Una situazione che da troppo tempo genera disagi e crescente malcontento tra i cittadini", scrivono i sindaci di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca (nella foto); di Mercallo Andrea Tessarolo; di Vergiate, Andrea Parrino. Il primo tema segnalato è lo stallo del cantiere della nuova rotatoria di Malgesso, fermo da oltre quattro mesi senza che si registri alcuna attività. Tra gli effetti, il mancato completamento del tappetino di usura su via Matteotti e sulla rotatoria e problemi sul marciapiede antistante il supermercato, in condizioni critiche, con rotture e dislivelli pericolosi per i pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre sindaci all’Anas: "Sos Statale"

