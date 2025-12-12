Tre giorni e tre notti l’esperimento sociale in diretta streaming che simula l’odissea dei migranti nel Mediterraneo

Un esperimento sociale in diretta streaming simula l’odissea dei migranti nel Mediterraneo. Per tre giorni e tre notti, dieci volontari resteranno isolati su una barca, offrendo uno sguardo realistico su un dramma che si ripete quotidianamente nel nostro Paese. Un’installazione che mira a sensibilizzare e a riflettere sulle sfide affrontate dai migranti.

Dieci volontari resteranno isolati su una barca per tre giorni nell’installazione, specchio di un dramma che in Italia è cronaca quotidiana. Tre giorni e tre notti. Dieci persone vivranno insieme per 72 ore su una piccola barca, esposte al freddo e allo sguardo del pubblico dal 12 al 14 dicembre. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che migliaia di persone provano nel tentativo di raggiungere l’Europa. (OPEN ARMS FOTO) – Notizie.com L’iniziativa 3 días, 3 noches è dell’ong Open Arms, in collaborazione con La Fura dels Baus e la Fondazione Épica. 🔗 Leggi su Notizie.com

