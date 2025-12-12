Tre giorni e tre notti l’esperimento sociale in diretta streaming che simula l’odissea dei migranti nel Mediterraneo

Un esperimento sociale in diretta streaming simula l’odissea dei migranti nel Mediterraneo. Per tre giorni e tre notti, dieci volontari resteranno isolati su una barca, offrendo uno sguardo realistico su un dramma che si ripete quotidianamente nel nostro Paese. Un’installazione che mira a sensibilizzare e a riflettere sulle sfide affrontate dai migranti.

