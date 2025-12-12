Travolto da mezzo industriale operaio 63enne morto in sito di stoccaggio di ecoballe

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Napoli, coinvolgendo un operaio di 63 anni nel sito di stoccaggio di ecoballe. L'uomo è stato travolto da un mezzo industriale, provocandone il decesso. L'evento ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza nei siti di gestione dei rifiuti industriali.

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operai 63enne morto nel sito di stoccaggio di ecoballe. Oggi pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in località Masseria del Re a Giugliano in Campania per il decesso di un operaio, avvenuto all'interno di un sito di stoccaggio di ecoballe.

