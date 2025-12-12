Travolto da mezzo industriale operaio 63enne morto in sito di stoccaggio di ecoballe

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Napoli, coinvolgendo un operaio di 63 anni nel sito di stoccaggio di ecoballe. L'uomo è stato travolto da un mezzo industriale, provocandone il decesso. L'evento ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza nei siti di gestione dei rifiuti industriali.

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operai 63enne morto nel sito di stoccaggio di ecoballe. Oggi pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in località Masseria del Re a Giugliano in Campania per il decesso di un operaio, avvenuto all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Da una prima . Periodicodaily.com

travolto mezzo industriale operaioTravolto da mezzo industriale, operaio 63enne morto in sito di stoccaggio di ecoballe - Oggi pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in località Masseria del Re a Gi ... adnkronos.com

travolto mezzo industriale operaioOperaio muore travolto da un mezzo industriale in un sito di stoccaggio di ecoballe - Un operaio 63enne è morto in un sito di stoccaggio di ecoballe in provincia di Napoli, travolto da un mezzo mentre lavorava. ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

Antenna Sud - Barletta, muore operaio travolto da pala meccanica - (15-10-2021)

Video Antenna Sud - Barletta, muore operaio travolto da pala meccanica - (15-10-2021)