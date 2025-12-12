Travolse l’amico che morì Otto mesi per un 78enne | C’è un concorso di colpa

Un incidente stradale ha portato alla tragica morte di un uomo di 78 anni, travolto dall’amico con cui aveva un lungo rapporto. Dopo otto mesi di processo, il giudice ha riconosciuto un concorso di colpa, evidenziando la complessità della vicenda e le responsabilità condivise nell’incidente.

Si conoscevano da molto tempo, poi un tragico destino fece sì che uno di loro travolse con la macchina l’altro. L’impatto non lasciò scampo a Virginio Rabitti, 78enne titolare di un’azienda agricola in pensione. Per l’incidente, avvenuto il 29 giugno 2022 in via Anna Frank a Gavasseto, vicino alla casa della vittima, l’automobilista oggi 78enne è stato processato per omicidio stradale: il giudice Giovanni Ghini ieri lo ha condannato a 8 mesi con pena sospesa, ravvisando però che nell’incidente vi fu un concorso di colpa da parte dell’anziano venuto a mancare, circostanza che per l’imputato rappresenta un’attenuante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolse l’amico, che morì. Otto mesi per un 78enne: "C’è un concorso di colpa"

Cerca Video Caricamento del Video...

Due turisti veneti sono stati travolti da un'onda sull'isola di Lanzarote: nulla da fare per un 27enne, salvo l'amico che era con lui - facebook.com Vai su Facebook