Trattori a raduno nella cascina | Faremo una coreografia di Natale

Ilgiorno.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizione natalizia si accende nei campi del Basso Lodigiano con la quarta edizione di “Xmas Tractor”. Sabato pomeriggio e sera, tra trattori decorati e atmosfere festive, la cascina San Tommaso a Mezzana Casati di San Rocco al Porto ospiterà questo evento che unisce passione per l’agricoltura e spirito natalizio.

La magia del Natale torna a brillare nei campi del Basso Lodigiano. Sabato alle 14.30 per gli addetti ai lavori e al calar del buio per gli spettatori, negli spazi della cascina San Tommaso a Mezzana Casati di San Rocco al Porto, andrà in scena la quarta edizione di “Xmas Tractor“. E’ il grande appuntamento agricolo che ogni anno raduna decine di mezzi decorati e illuminati per formare un’enorme coreografia natalizia, visibile dall’alto. L’iniziativa è organizzata da Daniele Rancati, imprenditore agricolo di Santo Stefano Lodigiano e da Cinzia Emisfero, professionista del settore eventi: un binomio che negli anni ha saputo creare il giusto mix di tradizione rurale e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

