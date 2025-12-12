Trattori a raduno nella cascina | Faremo una coreografia di Natale

La tradizione natalizia si accende nei campi del Basso Lodigiano con la quarta edizione di “Xmas Tractor”. Sabato pomeriggio e sera, tra trattori decorati e atmosfere festive, la cascina San Tommaso a Mezzana Casati di San Rocco al Porto ospiterà questo evento che unisce passione per l’agricoltura e spirito natalizio.

La magia del Natale torna a brillare nei campi del Basso Lodigiano. Sabato alle 14.30 per gli addetti ai lavori e al calar del buio per gli spettatori, negli spazi della cascina San Tommaso a Mezzana Casati di San Rocco al Porto, andrà in scena la quarta edizione di “Xmas Tractor“. E’ il grande appuntamento agricolo che ogni anno raduna decine di mezzi decorati e illuminati per formare un’enorme coreografia natalizia, visibile dall’alto. L’iniziativa è organizzata da Daniele Rancati, imprenditore agricolo di Santo Stefano Lodigiano e da Cinzia Emisfero, professionista del settore eventi: un binomio che negli anni ha saputo creare il giusto mix di tradizione rurale e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trattori a raduno nella cascina: "Faremo una coreografia di Natale"

43° RADUNO DI TRATTORI A CAVEZZO CON 319 TRATTORI IN SFILATA 2022

BENEDIZIONE DEI TRATTORI Come ogni 8 dicembre, questa mattina c'è stato il tradizionale raduno degli agricoltori e la benedizione dei loro trattori. Ringraziamo la Pro Loco Bruino, le Aziende agricole Maurino e Coletto, la Parrocchia San Martino Vescono,