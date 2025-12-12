Trasporto gratuito per persone fragili Progetti del Cuore dona un doblò ad Auser per Castelfranco Emilia

Progetti del Cuore S.r.l. Società Benefit ha consegnato un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto sociale gratuito a Auser Modena, rafforzando i servizi dedicati alle persone fragili nel Comune di Castelfranco Emilia e zone limitrofe. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità e l’assistenza per chi necessita di supporto, promuovendo solidarietà e inclusione nel territorio.

Progetti del Cuore S.r.l. Società Benefit annuncia con soddisfazione la consegna ufficiale di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto sociale gratuito ad Auser Modena, destinato a potenziare i servizi dedicati alle persone fragili del Comune di Castelfranco Emilia e dei comuni limitrofi.

Voucher per il trasporto gratuito delle persone fragili: ecco come richiederli

