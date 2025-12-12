Trasporto animali vivi Evi e Prestipino a Fanpageit | Lollobrigida pensa solo a creare il Far West in Italia

Il trasporto di animali vivi in Italia torna al centro del dibattito dopo il caso dei 3.000 bovini bloccati sulla nave Spiridon II. Evi e Prestipino criticano le politiche di Lollobrigida, accusandolo di incentivare un approccio rischioso e caotico che mette a repentaglio il benessere degli animali. La vicenda solleva questioni urgenti sulla regolamentazione e le responsabilità nel settore.

Il caso dei 3.000 bovini bloccati per mesi sulla nave Spiridon II riaccende il dibattito sul trasporto di animali vivi. Il Pd: "Il ministro Lollobrigida prenda posizione in Europa". Fanpage.it Trasporto di animali vivi in Ue: l’Italia fa ostruzionismo sul regolamento per il benessere animale - Qualche giorno fa si è tenuto il Consiglio Agrifish che riunisce i Ministri dell’agricoltura e della pesca dei 27 Stati membri dell’Unione europea. ilfattoquotidiano.it L’inferno degli animali trasportati vivi a 45 gradi. E l’Italia fa ostruzionismo sulla revisione delle norme Ue - Webuild si conferma anche quest’anno leader mondiale nel settore acqua nella classifica Enr, Engineering News Record, rivista di riferimento per il settore su scala ... ilfattoquotidiano.it Il 21 festeggeremo i nostri primi 20 anni! Soci, volontari, simpatizzanti e amanti degli animali tutti, vi aspettiamo! Dalle 17 circa musica e merenda. Alle 19 aperitivo e estrazione dei premi della lotteria finalizzata all'acquisto di un nuovo furgone trasporto animali - facebook.com facebook

La cosa più atroce documentata nel trasporto di animali vivi

Video La cosa più atroce documentata nel trasporto di animali vivi Video La cosa più atroce documentata nel trasporto di animali vivi