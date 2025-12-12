Trasporto animali vivi Evi e Prestipino a Fanpageit | Lollobrigida pensa solo a creare il Far West in Italia
Il trasporto di animali vivi in Italia torna al centro del dibattito dopo il caso dei 3.000 bovini bloccati sulla nave Spiridon II. Evi e Prestipino criticano le politiche di Lollobrigida, accusandolo di incentivare un approccio rischioso e caotico che mette a repentaglio il benessere degli animali. La vicenda solleva questioni urgenti sulla regolamentazione e le responsabilità nel settore.
Il caso dei 3.000 bovini bloccati per mesi sulla nave Spiridon II riaccende il dibattito sul trasporto di animali vivi. Il Pd: "Il ministro Lollobrigida prenda posizione in Europa". Fanpage.it
Trasporto di animali vivi in Ue: l’Italia fa ostruzionismo sul regolamento per il benessere animale - Qualche giorno fa si è tenuto il Consiglio Agrifish che riunisce i Ministri dell’agricoltura e della pesca dei 27 Stati membri dell’Unione europea. ilfattoquotidiano.it
L’inferno degli animali trasportati vivi a 45 gradi. E l’Italia fa ostruzionismo sulla revisione delle norme Ue - Webuild si conferma anche quest’anno leader mondiale nel settore acqua nella classifica Enr, Engineering News Record, rivista di riferimento per il settore su scala ... ilfattoquotidiano.itIl 21 festeggeremo i nostri primi 20 anni! Soci, volontari, simpatizzanti e amanti degli animali tutti, vi aspettiamo! Dalle 17 circa musica e merenda. Alle 19 aperitivo e estrazione dei premi della lotteria finalizzata all'acquisto di un nuovo furgone trasporto animali - facebook.com facebook
La cosa più atroce documentata nel trasporto di animali vivi