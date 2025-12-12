Trasporto aereo e guerra ibrida l’attenzione resta alta L’intervista a Di Palma all’evento di Airpress 2025

Durante l’evento Airpress 2025, Di Palma analizza l’impatto delle minacce ibride sul trasporto aereo civile, evidenziando come la guerra in Ucraina abbia portato a una crescente attenzione su questo tema. La situazione attuale sottolinea l’importanza di strategie di sicurezza e adattamento per il settore aeronautico di fronte alle sfide emergenti.

La guerra in Ucraina ha mostrato come le minacce ibride possano incidere anche sul trasporto aereo civile. Interferenze elettroniche e utilizzo improprio dei droni rappresentano rischi concreti per la sicurezza aeroportuale. Il sistema italiano, fondato sul coordinamento tra pubblico e privato, consente di intercettare queste criticità e garantire elevati standard di protezione dello spazio aereo nazionale. Con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dual use della difesa e della sicurezza nazionale, la rivista Aipress ha organizzato a Roma l’evento “A difesa della pace”, che ha riunito istituzioni, vertici militari e rappresentanti dell’industria. Formiche.net

