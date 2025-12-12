Trasporto aereo e guerra ibrida l’attenzione resta alta L’intervista a Di Palma all’evento di Airpress 2025

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento Airpress 2025, Di Palma analizza l’impatto delle minacce ibride sul trasporto aereo civile, evidenziando come la guerra in Ucraina abbia portato a una crescente attenzione su questo tema. La situazione attuale sottolinea l’importanza di strategie di sicurezza e adattamento per il settore aeronautico di fronte alle sfide emergenti.

La guerra in Ucraina ha mostrato come le minacce ibride possano incidere anche sul trasporto aereo civile. Interferenze elettroniche e utilizzo improprio dei droni rappresentano rischi concreti per la sicurezza aeroportuale. Il sistema italiano, fondato sul coordinamento tra pubblico e privato, consente di intercettare queste criticità e garantire elevati standard di protezione dello spazio aereo nazionale. Con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dual use della difesa e della sicurezza nazionale, la rivista Aipress ha organizzato a Roma l’evento “A difesa della pace”, che ha riunito istituzioni, vertici militari e rappresentanti dell’industria. Formiche.net

Russia, il piano per far esplodere aerei in volo dall'Europa agli Usa: così gli 007 Nato hanno fermato l'attacco

trasporto aereo guerra ibridaRussia, il piano per far esplodere aerei in volo dall'Europa agli Usa: così gli 007 Nato hanno fermato l'attacco - Attacchi diretti ad aerei in volo dall'Europa agli Stati Uniti, sabotaggi a ponti e infrastrutture ferroviarie del ... msn.com

trasporto aereo guerra ibridaDroni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa - Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Cremlino ha progressivamente strutturato una strategia di pressione e saturazione sull’Europa che combina intimidazione verbale, sabotaggi, c ... formiche.net

trasporto aereo e guerra ibrida l8217attenzione resta alta l8217intervista a di palma all8217evento di airpress 2025

© Formiche.net - Trasporto aereo e guerra ibrida, l’attenzione resta alta. L’intervista a Di Palma all’evento di Airpress 2025

Droni e sabotaggi, l'escalation della guerra ibrida

Video Droni e sabotaggi, l'escalation della guerra ibrida