trasporti eccezionali chiusure lungo la a26

Dalle 22 di domenica 14 dicembre alle 4 di lunedì 15 dicembre, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati provvedimenti di chiusura tra Arona e Gravellona per consentire il transito di trasporti eccezionali. Questi interventi temporanei potrebbero causare disagi nella viabilità lungo il tratto interessato.

