Trasporta carte Pokemon e One Piece introvabili da 90mila euro | scatta maxi multa per contrabbando

Un uomo è stato multato di circa 22.000 euro per aver trasportato oltre 20.000 carte Pokémon e One Piece, dal valore complessivo di circa 90.000 euro, senza dichiararle. L'episodio evidenzia le conseguenze del contrabbando di oggetti di grande valore e l'importanza delle procedure doganali per il trasporto di collezioni rare e costose.

Dovrà pagare una multa di circa 22mila euro perché trasportava - senza dichiararle - oltre 20mila carte Pokemon dal valore di circa 90mila euro. Le carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di famosi cartoni oltre le Pokemon c'erano carte anche di One Piece, sono state. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

