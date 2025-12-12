Trasimeno i soccorritori ritrovano Mattia Barbetti | è in buone condizioni di salute

È stato ritrovato in buone condizioni di salute il 25enne, Mattia Barbetti, che si era allontanato da casa la notte tra il 10 e l'11 dicembre scorsi. I volontari della Protezione Civile lo hanno ritrovato in un cunicolo sotto la ferrovia, dove aveva trovato riparo dalla nebbia e dal gelo.