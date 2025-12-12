Trasimeno blitz dell' Arma in un appartamento | sequestrati un tesoretto soldi e Rolex e cocaina

I Carabinieri di Città della Pieve hanno effettuato un blitz a Castiglione del Lago, sequestrando denaro, Rolex e cocaina in un appartamento. L'operazione ha portato alla scoperta di un tesoretto nascosto, nel corso di un intervento mirato contro il traffico di droga e il patrimonio illecito.

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve nei confronti di un 47enne residente a Castiglione del Lago, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini andavano avanti da settimane, seguendo i vari flussi di traffico di stupefacenti sul territorio.La perquisizione dello stabile. Perugiatoday.it Blitz dei NAS: oltre 60 perquisizioni su traffico di doping - facebook.com facebook © Perugiatoday.it - Trasimeno, blitz dell'Arma in un appartamento: sequestrati un tesoretto (soldi e Rolex) e cocaina

LADRI IN EVOLUZIONE A PASSIGNANO E NOCERA

Video LADRI IN EVOLUZIONE A PASSIGNANO E NOCERA Video LADRI IN EVOLUZIONE A PASSIGNANO E NOCERA