Trascina la fidanzata in ascensore chiude le porte e la massacra con pugni e ginocchiate | la scena brutale ripresa dalle telecamere VIDEO

Un video shock cattura l'aggressione brutale di un giovane statunitense di 24 anni, Eric Christian Diaz, ai danni della fidanzata in un ascensore di Rio de Janeiro. Le immagini mostrano il momento in cui l'uomo trascina la donna, chiude le porte e la colpisce violentemente con pugni e ginocchiate, suscitando sgomento e condanna.

