Tragica caduta dalle scale per una donna di 56 anni; purtroppo inutili i soccorsi Il drammatico incidente a Veroli

Una donna di 56 anni di nazionalità polacca è deceduta a Veroli, in provincia di Frosinone, a seguito di una caduta accidentale dalle scale avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2025. Nonostante l’intervento dei soccorsi, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Una donna di 56 anni, di nazionalità polacca, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione a Veroli (Frosinone) nella notte tra il 10 e l'11 dicembre 2025. La scoperta ha profondamente scosso la comunità locale, mentre sono in corso gli accertamenti per definire con precisione le circostanze del decesso. La caduta dalle scale e l'allarme dato dal compagno. L'episodio si è verificato intorno alle 23:00. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe caduta rovinosamente dalle scale di casa, perdendo i sensi. A lanciare l'allarme è stato il compagno convivente, un uomo italiano di 68 anni residente a Veroli, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi dopo averla trovata in gravi condizioni.

