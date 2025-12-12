Tragedia tra Apricena e San Nazario | infermiera 34enne muore in un incidente stradale

Una tragedia scuote la Gargano: Michela Ferrandino, infermiera di 34 anni di San Nicandro Garganico, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tratto tra Apricena e San Nazario. L'incidente, verificatosi venerdì 12 dicembre nel pomeriggio, ha lasciato la comunità locale sotto shock e in lutto per la perdita della giovane professionista.

San Nicandro Garganico è sotto choc per la tragica morte di Michela Ferrandino, infermiera 34enne del posto, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi venerdì 12 dicembre, lungo la strada povinciale 38 che collega Apricena, in località San Nazario. Ancora da. Foggiatoday.it TRAGEDIA Incidente mortale sulla provinciale tra Apricena e San Nazario - Presenti anche due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico. statoquotidiano.it

Incidente mortale sulla Apricena-San Nazario - Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale che collega Apricena a San Nazario. sanmarcoinlamis.eu

Addio all'infermiera e madre 34enne di San Nicandro Garganico LA TRAGEDIA AD APRICENA ?? https://tinyurl.com/mv4enz2b - facebook.com facebook

© Foggiatoday.it - Tragedia tra Apricena e San Nazario: infermiera 34enne muore in un incidente stradale

San Nazario (VI): scontro tra camion, ferito conducente 23.04.2015

Video San Nazario (VI): scontro tra camion, ferito conducente 23.04.2015 Video San Nazario (VI): scontro tra camion, ferito conducente 23.04.2015