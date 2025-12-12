Tragedia sulla provinciale schianto tremendo | muore una ragazza

Un normale pomeriggio di fine settimana si è trasformato in una tragedia sulla provinciale, quando un incidente ha causato la morte di una giovane ragazza. La dinamica dello schianto ha shockato la comunità, portando con sé dolore e sgomento. Un episodio che ricorderà a lungo questa giornata, segnando profondamente chi l'ha vissuto.

Un pomeriggio qualunque, scandito dal traffico ordinario e dagli spostamenti di fine settimana, si è trasformato improvvisamente in una scena di dolore e sgomento. Intorno alle ore 14 di oggi, venerdì 12 dicembre, lungo una strada provinciale, si è verificato un grave incidente stradale che ha avuto conseguenze drammatiche. Il bilancio è pesantissimo: una giovane ha perso la vita, lasciando senza parole chi è arrivato sul posto pochi istanti dopo l’impatto. >> “Questa è la mia voce dopo l’intervento”. Rosanna Banfi e il tumore, tutti commossi nello studio di Caterina Balivo Le prime notizie arrivate parlano di una collisione violenta, avvenuta in un tratto di carreggiata dove la circolazione è stata immediatamente bloccata per consentire l’intervento dei soccorsi. Caffeinamagazine.it

