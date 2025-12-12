Tragedia sul lavoro | operaio morto a Taverna del Re

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Taverna del Re, Giugliano in Campania. Un operaio di 62 anni ha perso la vita all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe, suscitando preoccupazione e cordoglio nella comunità locale.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi in località Masseria del Re, a Giugliano in Campania, dove un operaio di 62 anni ha perso la vita all'interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato investito da un mezzo industriale in movimento.

