Tragedia stradale nel Potentino | muore un uomo gravissimo il figlio di 9 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomentino, in località Pantano di Pignola, causando la morte di un uomo di 51 anni e il grave ferimento del suo bambino di 9 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dell’11 dicembre, lasciando sgomenta la comunità locale.

Lo scontro in località Pantano di Pignola. Un incidente devastante avvenuto nel pomeriggio dell'11 dicembre, in provincia di Potenza, ha provocato la morte di un uomo di 51 anni e il ferimento gravissimo del suo bambino di 9 anni. Nell'impatto è rimasto ferito anche un secondo automobilista. La vittima si chiamava Giulio Nappi, gommista molto conosciuto nella zona. Stava viaggiando a bordo della sua Renault Clio insieme al figlio, quando la vettura si è scontrata violentemente con una Jeep Renegade, per cause che sono ancora oggetto di indagine. L'impatto e i primi soccorsi.

