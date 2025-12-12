Tragedia per strada | operaio si accascia e muore sotto gli occhi dei colleghi

Un tragico incidente si è verificato a San Pancrazio Salentino, dove un operaio si è improvvisamente accasciato durante il lavoro, morendo sul posto davanti agli occhi dei colleghi. La scena ha suscitato grande shock e preoccupazione tra i presenti, sottolineando la gravità di quanto accaduto.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si è accasciato sotto gli occhi dei colleghi e non ha più ripreso conoscenza. É morto così nella mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, a San Pancrazio Salentino, un operaio di 65 anni di Catanzaro (Calabria), dipendente di una ditta che si occupa di impianti elettrici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tragedia questa sera sulla strada tra Cuccaro e Vallo della Lucania. Morto un pensionato - facebook.com Vai su Facebook

La tragedia di Matteo. L’operaio di Gubbio è la ventisettesima vittima della strada del 2025 - Gubbio (Perugia), 18 ottobre 2025 – Continua purtroppo a salire il bilancio delle vittime lungo la strada statale 219 Pian d’Assino. Riporta lanazione.it

Pesaro, si accascia e muore sulla strada: il 67 enne era appena uscito dalla farmacia - PESARO Era appena stato a misurare la pressione in farmacia e mentre passeggiava per strada, probabilmente per rientrare a casa, è stato colto da un malore che lo ha ... Da corriereadriatico.it

Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente

Video Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente Video Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente