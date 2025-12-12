Tragedia per strada | operaio si accascia e muore sotto gli occhi dei colleghi
Un tragico incidente si è verificato a San Pancrazio Salentino, dove un operaio si è improvvisamente accasciato durante il lavoro, morendo sul posto davanti agli occhi dei colleghi. La scena ha suscitato grande shock e preoccupazione tra i presenti, sottolineando la gravità di quanto accaduto.
SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si è accasciato sotto gli occhi dei colleghi e non ha più ripreso conoscenza. É morto così nella mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, a San Pancrazio Salentino, un operaio di 65 anni di Catanzaro (Calabria), dipendente di una ditta che si occupa di impianti elettrici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
