Tragedia in un sito di stoccaggio | morto operaio 63enne

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio a Giugliano, nella località Masseria del Re, presso un sito di stoccaggio di ecoballe. Un operaio di 63 anni ha perso la vita durante le operazioni, suscitando sgomento e preoccupazione nella comunità locale.

Tragedia, oggi pomeriggio, in località Masseria del Re a Giugliano per il decesso di un operaio, classe '62: Il decesso è avvenuto all'interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Da una prima ricostruzione è emerso che l'uomo sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un mezzo. Napolitoday.it Incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano, morto un operaio - Incidente mortale sul lavoro nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania: secondo primi accertamenti della Polizia di Stato un operaio di 63 anni sarebbe deceduto sul colpo a seguito d ... ansa.it Incidente a Giugliano nel sito delle ecoballe, morto operaio - Un operaio di 63 anni è deceduto nel sito di stoccaggio delle ecoballe a Giugliano: sarebbe stato investito da un mezzo di lavoro ... fanpage.it

