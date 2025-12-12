Traffico Roma del 12-12-2025 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 12 dicembre 2025 alle 19:30 presenta code e rallentamenti a causa di incidenti, lavori e blocchi per inquinamento. Lungo il raccordo anulare, sulla Cassia bis e in diverse vie principali si registrano congestioni e chiusure temporanee. Sono previste anche limitazioni ambientali domenica 14 dicembre per il superamento delle polveri sottili.

Luceverde Roma ben trovati sulla diramazione di Roma nord code per incidente tra raccordo anulare Settebagni in direzione dell'autosole incidente anche sulla Cassia bis Veientana in fila in uscita dalla città dal raccordo anulare a Prima Porta e denti minuzio nei il traffico sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti e code in carreggiata interna tra Nomentana e Tuscolana stessa situazione in carreggiata esterna la Roma Fiumicino e La Romanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia a via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi restiamo sulla tangenziale lavori Questa notte della galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa tra le 22 e le cene le due direzioni quindi sia verso San Giovanni in direzione dell'Olimpico e domenica 14 dicembre a causa del superamento delle polveri sottili blocco del traffico all'interno della fascia verde per le auto e mezzi più inquinanti in per le autovetture benzina Euro 3 per i diesel fino Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli a gasolio fino Euro 2 il blocco è previsto nella fascia oraria tra le 7:30 e le 10:30 e poi tra le 17 e le 20 ma per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it

Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole code per lavori tra Guidonia Montecelio la diramazione di Roma Sud in direzione ... romadailynews.it

