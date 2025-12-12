Traffico Roma del 12-12-2025 ore 18 | 30

Traffico intenso a Roma il 12 dicembre 2025 alle 18:30, con code e incolonnamenti su autostrade, strade consolari e raccordo anulare a causa di incidenti e traffico sostenuto. Situazioni di congestione interessano soprattutto l’area sud, nord e urbano, con variazioni sulla rete metropolitana e bus. Ecco le principali criticità e alternative per raggiungere le destinazioni.

Luceverde Roma Ben ritrovati a sud della capitale sull'autosole incolonnamenti a causa di un incidente tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli incidenti anche sulla diramazione Roma nord attese coda in uscita la barriera in direzione quindi di Firenze traffico sostenuto sulle principali strade consolari in uscita da Roma è lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata esterna tra via della Magliana e La Romanina anche in carreggiata interna code tra Trionfale salari e successivamente tra Bufalotta e Prenestina si sta in fila sul tratto Urbano della A24 roma-teramo è uscita dalla da Portonaccio a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale cose da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense il bivio con la 24 Roma Teramo è più avanti tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi per palazzo dello sport all'Eur questa sera il concerto di Marracash ricordiamo che è possibile raggiungere il palazzo anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attive fino a tarda sera ricordiamo inoltre che nel fine settimana le metropolitane seguono Allora mi ha prolungato le ultime corse a 1:30 di notte ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it Traffico Roma del 12-12-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domenica blocco traffico all'interno della fascia verde per le ... romadailynews.it Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole code per lavori tra Guidonia Montecelio la diramazione di Roma Sud in direzione ... romadailynews.it Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare ift.tt/KGACj5i x.com Nuovo blocco del traffico nella Fascia Verde di Roma Domenica 14 dicembre scatterà il blocco del traffico nella ZTL “Fascia Verde” per i veicoli più inquinanti. Lo stop riguarderà autovetture euro 3 benzina ed euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruot - facebook.com facebook © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2025 ore 18:30

Roma, una vita nel traffico

Video Roma, una vita nel traffico Video Roma, una vita nel traffico